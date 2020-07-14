疾管署今天公布四例日本腦炎的新增病例，其中一例為彰化縣大村鄉的三個多月大男嬰，創下日本腦炎被列為法定傳染病以來的最年輕感染者紀錄。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青表示，這名三個月大的男嬰於六月下旬出現高燒不退、哭鬧、食慾下降等症狀，就醫後收治住院後隔天又出現全身抽搐的情形，因此研判為感染腦炎，確診後疾管署發現男嬰家附近有養豬舍、禽畜場等設施，因此不排除是由當地的病媒蚊所傳染。

林詠青指出，由於男嬰年僅三個月大，距離可施打日本腦炎疫苗的15個月門檻還有一大段距離，因此建議新手爸媽在照顧幼童時，可適度使用防蚊液，或避免於傍晚、清晨蚊蟲密度較高的時間帶小孩出門。

至於用在嬰幼童身上的防蚊液該如何挑選？林詠青說市售含有敵避成分的防蚊液可使用在二個月大的嬰幼童身上，但要注意濃度不可超過30％。

林詠青提醒，日本腦炎的發病率雖然小於1％，但若發病的話嚴重程度會很高，就算住院致死率也可能達兩至三成，若是痊癒也有三到五成的患者會有肌肉無力、影響認知功能、性格改變等後遺症，還是無法輕忽所帶來的影響。

疫情中心主任劉定萍說，這次新增的另外3名日本腦炎患者分別居住在台中潭子、新北三重、桃園八德，年紀約在４０至６０多歲，今年已累計１３例確診，數字幾乎與去年同期相當。

劉定萍指出，日本腦炎的流行期間為每年五到十月，六七月為疫情高峰期，今年累計的十三例確診雖已追上去年同期，但整體疫情狀況仍是五年來最低，提醒民眾居住地或活動地若在豬舍、鴿舍、水稻田等高風險場所，應施打疫苗加以防範。

(中時 )