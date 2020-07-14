今（14）日立法院排定審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠立委在議場內發生肢體衝突，民進黨立委范雲指控，遭國民黨立委陳雪生「性騷擾」。對此，陳雪生回應「這種宣傳廣告很低級，不想聽啦」，而陳雪生國會辦公室主任王冠予則表示，碰撞難免，卻要說是說是性騷擾，「別那麼愛刷存在感好嗎？」

范雲在臉書指出，今在議場主席台，當時背後沒人並不擁擠，但陳雪生跑到身後用肚子頂了她背後至少三次，當下表示「陳雪生委員，你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，沒想到陳雪生竟回「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，要求國民黨應要教育自己的委員。

陳雪生表示，「我的肚子就這麼大嘛，是不是肚子會頂到，在（議場攻防）推擠的時候難道不會這樣子（肢體碰觸）喔？」回嗆「有事叫她去法院告啦」。

陳雪生國會辦公室主任王冠予則在臉書寫道，「立院主席台空間就那麼大，碰撞難免，這也可以說是性騷擾，怕碰撞就別上台搶位子，前社民黨范主席別那麼愛刷存在感好嗎？」

（圖／摘自臉書）

(中時電子報)