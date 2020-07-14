由韓國遊戲公司Hound13開發的3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》，為慶祝台港澳開服一週年，即日起舉辦一系列慶祝活動，邀請玩家一起製作《Hundred Soul百魂戰記》生日蛋糕，還能獲得NPC特別謝禮，共享週年喜悅！遊戲內也將開放全新寵物系統，讓可愛的寵物及副官幫助救世主們輕鬆征服戰場，還有泳裝時裝「神祕的海洋探險」及「舞蹈表情」，為美好的夏日增添不同風采！

週年慶活動熱烈展開

《Hundred Soul百魂戰記》將於7月17日度過台港澳開服一週年生日，今日啟動一系列慶祝活動，在活動期間每天登入除了可獲得週年慶戰鬥禮之外，登入達七天還能抱回「傳說戰鬥裝備隨機箱」等豐富好禮，讓救世主輕鬆備戰刷材料，而7月17日當天登入還能加碼領取「傳說戰鬥裝備選擇箱」。此外，官方也將開放深受玩家歡迎的福利活動「潘朵拉創造之日」、「戰鬥鑰匙累積活動」，並再次推出商城超優惠的「天之禮組合包」。

週年慶七日登入送傳說裝備。（圖／智凡迪提供）

《Hundred Soul百魂戰記》舞動一夏！今年的夏天很不一樣！

週年慶主軸活動「製作蛋糕」，救世主可前往活動戰場通過關卡收集材料，不同的材料可做出各種口味的蛋糕，後續還可以將蛋糕送給平時辛勞的「忒伊亞」、「潘朵拉」、「菲昂卡」等負責商店、鐵匠鋪的後勤NPC，值得注意的是NPC只有收到喜歡的蛋糕口味，才會回贈特別謝禮。在戰場上副官們也會提供建議，提醒救世主每個關卡可收集材料，如想節省收集材料的時間，可得多多留意副官們的意見！

邀請玩家製作《Hundred Soul百魂戰記》生日蛋糕 共享週年喜悅！（圖／智凡迪提供）

全新寵物系統上線 可愛萌寵來報到！

本次也將開放全新寵物系統，原本面目猙獰的魔物們「米諾陶」、「奇美拉」竟然變身成可愛萌寵，只要救世主成功討伐關卡，就有機會收服魔物。寵物除了能在戰場助一臂之力，還具備經濟技能，可賦予救世主經驗或金幣加倍的異能，救世主與寵物一同戰鬥或使用道具就可以幫助寵物成長，進化成更強大的戰鬥夥伴！

全新寵物系統上線。（圖／智凡迪提供）

今夏最新泳裝登場 快來舞動一夏！

最受救世主歡迎的泳裝系列，今夏最新泳裝「神祕的海洋探險」已在近日推出，搭配本次時裝包還附贈了最新開發的表情系統「舞蹈動作」，讓救世主與副官們可以一起在大廳甚至激烈的戰場中來場熱舞，大大提升遊戲趣味。另外，通過關卡收集指定數量的「藍光珍珠貝殼」，還能兌換搭配泳裝的輔助武器時裝「刺貝手持加農炮」，讓穿上泳裝的救世主更加熱力四射！

穿上清涼的泳裝更加熱力四射。（圖／智凡迪提供）

更多關於《Hundred Soul百魂戰記》的精采活動與內容皆會在官方粉絲團釋出，敬請密切追蹤官方粉絲團訊息。

(科技)