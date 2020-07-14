新加坡和馬來西亞將於8月首度放寬管制，為商業旅行開放邊境。

據路透社報導，新加坡和馬來西亞今日（7月14日）表示將重啓商業和官方的旅行。這將是兩國自3月份疫情影響以來首次放寬入境限制。

兩國外交部聯合聲明將爲兩國持有長期商業或工作通行證的國民開放旅行交通。新馬兩國預計8月10日實施邊界開放。

新馬兩國邊界限制對雙方國民都帶來許多不便。封鎖以前數萬名馬來西亞勞工每天都赴新加坡打工上班。馬來西亞則是新加坡食物、水等資源的來源。

(中時電子報)