民眾演練排隊領取振興券，目標是做到好領、好用、好消費。（李金生攝）

金門全縣設籍14萬餘人，每人可以2000元購買振興券，縣府再加碼給2000元，這是金門在中央3倍券之外，推出全國唯一「限定版」，讓鄉親享有雙重優惠的措施。（李金生攝）

金門1＋1振興券將自17日起連3天發放，今（14）日模擬演練流程，包括「狀況一」代領民眾不爽，現場緊急疏導在內。（李金生攝）

金門1＋1振興券將自17日起連3天發放，今（14）日模擬演練流程，包括「狀況一」代領民眾不爽，現場緊急疏導在內。楊鎮浯縣長強調，縣府100多人工作團隊將下鄉協助，務必做到好領、好用、好消費，確保在中央3倍券外，全國唯一加碼發放的重雙優惠順利執行。

金門全縣設籍14萬餘人，每人可以2000元購買振興券，縣府再加碼給2000元，這是金門在中央3倍券之外，推出全國唯一「限定版」，讓鄉親享有雙重優惠的措施。

目前坊間傳出有人欲以3500元買下4000元振興券，楊鎮浯縣長認為這是少數鄉親私下「讓售」行為，與發放振興券刺激經濟，帶來加乘效果的設計不符，基本是不被允許的，但只要鄉親能保障自身的權益，縣府不會過多的干預。

縣府提醒民眾，若由本人親自領取振興券，應攜帶身分證、私章及現金；若委託3親等親屬協助代領，請代領人攜帶代領人的身分證、私章及現金（不同地址者，應攜帶戶口名簿）讓村里長更為快速確認親屬關係。若民眾所持的身分證明文件，在發放現場無法明確判別是否為3親等親屬關係，則會讓當事人填寫切結書後再發振興券，切結書提供縣府做後續審核之用。

全縣5鄉鎮35個村里、44個領取點，原訂自7月17日至19日發放，但考量讓鄉親更加方便領取，已有人口數或村莊數較多的村里如金城鎮西門里、南門里、東門里、珠沙里及金水里，金湖鎮山外里及正義里等增加領取時間及領取地點，通知單已透過鄰長分送至各家戶。

同時，也有村里長為期發放作業更順利，減少鄉親排隊時間，並服務行動不便或年長者，將視發放狀況調整作業，希望民眾留意通知單內容及村里廣播。

(中時 )