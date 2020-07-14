疾病管制署今天表示，因應9月1日恢復國產卡介苗提供嬰幼童疫苗接種服務，疾管署將於8月17日至8月31日不同疫苗廠牌轉換期間，暫停全國嬰幼兒卡介苗接種服務，呼籲民眾提早於8月17日前或延後至9月1日後，再帶嬰幼兒前往合約醫療院所進行接種。

疾管署表示，我國卡介苗係疾管署持有許可證，委託國家衛生研究院製造，因國產卡介苗製程不及供應接種需求，為避免疫苗短缺，現行使用之日本製卡介苗是以專案進口方式採購，做為過渡時期之替代方案。因日本製卡介苗尚未取得國內藥品許可證，而國產卡介苗已可穩定供貨，因此自9月1日起，恢復以國產卡介苗供應嬰幼兒接種服務。

疾管署指出，考量國產卡介苗與日本製卡介苗，二者稀釋方式及施打劑量有所不同，為避免轉換期間新舊疫苗併存時，發生接種誤失，故於8月17日至8月31日期間，全國暫停卡介苗接種服務，以利接種單位確實完成疫苗轉換之各項前置準備作業。

現行卡介苗建議接種時程為出生滿5至8個月，在全國暫停卡介苗疫苗接種服務期間，建議民眾可與合約院所聯繫，將接種時程延後至9月1日後再前往院所進行接種。如民眾有前往結核病高發生地區之出國需求，因卡介苗原於出生後滿24小時即可進行接種，建議可提早於8月17日前，攜帶寶寶前往院所，向醫師說明欲提前接種之原因，經由醫師進行卡介苗接種前評估，如無接種禁忌，亦可提前完成接種作業，以提供寶寶足夠的抵抗力。

(中時 )