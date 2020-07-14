總統蔡英文7月7日在總統府接見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）時，喬丹翹著二郎腿，引發議論。對此，資深媒體人黃暐瀚以對方有意或無意進行分析，並認為這不是總統蔡英文的錯，這件事情沒有藍綠，只有國家，總統被不禮貌的對待，全民都應該有「感覺」。

黃暐瀚在臉書指出，上個星期二，蔡總統在府內接見加拿大駐台代表喬丹。因為疫情的關係，彼此打躬作揖，拱手不握手，喬丹代表一行人還特別戴了「加拿大楓葉國旗」造型口罩，相談勝歡。加拿大與我國目前雖無邦交，倒也不交惡，總統親自接見駐台代表，展現尊重與誠意。

然而，加拿大駐台代表喬丹竟全程「翹二郎腿」與蔡總統會談，不是不自覺翹了幾秒鐘，而是全程翹好翹滿。黃暐瀚分析指出，若這是無心無意，當天在現場，該有幕僚人員上前試圖「打斷」這樣的狀態，再送一杯茶或邀請總統與代表一起起立合影，打斷尷尬的狀況。但若對方是有意無禮，「身為中華民國的國民，我無法接受總統被羞辱，衷心希望加拿大代表處，可以適度表態，表示歉意」。

黃暐瀚直言，這不是蔡總統的錯，這件事情沒有藍綠，只有國家。總統被不禮貌的對待，全民都應該有「感覺」。

(中時電子報)