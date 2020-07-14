中華郵政公司將推出集郵商品「羽眾不同護腕」 15:252020/07/14 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華郵政公司將推出集郵商品「羽眾不同護腕」。 （圖／中華郵政公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華郵政公司訂於2020年7月15日推出集郵商品「羽眾不同護腕(桃紅、黑色)」2款，每個售價新臺幣100元。 本商品以中華郵政公司2020年7月10日發行「體育郵票(109年版)」之羽球項目為設計主軸，護腕材質吸汗且具彈性，運動時佩戴可保護手腕及擦拭汗水，質感舒適、設計時尚，為運動、休閒最佳選擇，商品數量有限，請洽各等郵局集郵服務中心購買或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。 (工商 ) #中華郵政公司 #集郵 #護腕 #羽眾 #商品 也許您會感興趣 生活熱門新聞 熱低壓家門口生成！明天上半天恐登陸南部 2地區雨最大 - 生活 預購紙本三倍券 一看領取簡訊氣炸：唐鳳寫的嗎？ - 生活 中衛口罩8色開搶！博客來、Yahoo奇摩今天開賣 各大通路一次看 - 生活 大屯山首度發現火山通道！中研院：若火山噴發 岩漿恐流往這3處 - 生活 台人嫌三倍券太少 他抖出「殘酷真相」：寧願不要 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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