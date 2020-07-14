中華郵政公司訂於2020年7月15日推出集郵商品「羽眾不同護腕(桃紅、黑色)」2款，每個售價新臺幣100元。

本商品以中華郵政公司2020年7月10日發行「體育郵票(109年版)」之羽球項目為設計主軸，護腕材質吸汗且具彈性，運動時佩戴可保護手腕及擦拭汗水，質感舒適、設計時尚，為運動、休閒最佳選擇，商品數量有限，請洽各等郵局集郵服務中心購買或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

(工商 )