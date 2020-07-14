Uber Eats 14日宣布，將與連鎖藥妝龍頭屈臣氏及全台知名母嬰用品連鎖藥局丁丁藥局成為合作夥伴，在平台既有的美味優食與生鮮外送之外，擴大外送版圖至美妝保養、日用品、保健品與母嬰用品等。

Uber Eats觀察，消費者日益仰賴電子商務解決日常和臨時的生活所需的模式已經是常態。在疫情後的新生活更是讓愈來愈多人離不開不出門就可以輕鬆取得所需的新消費型態。例如下班後的臨時約會，可以緊急訂面膜、開架彩妝等用品以赴約。另外，衛生紙、衛生棉等家中日常必需品，突然用盡、又不方便出門的窘境的時刻，外送平台將成為消費者的最佳神救援。除此之外，針對像是奶粉、尿布等體積龐大、沉重的日常用品，透過外送平台也可省去消費者親自走路搬運的麻煩。

Uber Eats台灣區總經理李佳穎表示，與屈臣氏、丁丁藥局合作，消費者將可在30分鐘內取得訂購的商品，Uber Eats也將持續優化平台購物體驗，給予消費者更完整面向的外送服務。

Uber Eats與屈臣氏合作，首波全台81間門市上線，在前期協助屈臣氏串接POS系統，並且在短時間將超過千件優選商品上架至Uber Eats平台。豐富的商品種類包含開架彩妝、護膚、醫美、髮類、保健、生活用品、獨家品牌等人氣必敗精選商品，供消費者自由擇購。

與丁丁藥局的合作，則與72間門市配合上架165樣商品，包含店內熱銷的奶粉、嬰幼兒紙尿褲、幼兒副食品，以及其他保健食品、即飲營養品、醫學美容用品、濕紙巾、成人紙尿褲等，讓家中有嬰幼兒、年長者看護需求的消費者，無需分心購物。

(工商 )