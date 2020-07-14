據交易所統計，台股第二季單季成交逾1億~5億元的人數，創10年來新高水準，顯示主力群、中實戶等市場大戶多陸續回籠，也挹注大盤短期在萬二高檔，仍能呈相對強勢整理格局。

周二的上市櫃股票強勢漲停板者仍大有人在，無畏大盤高檔震盪，顯示主力群老神在在。而今亮燈漲停者，包括同致、圓展、車王電、太極、三晃、元晶、泰谷與環瑞醫等計24支股票，若加計單日漲幅逾5%者，則達43支股票。

上市櫃下跌股票方面，包括愛普、美吾華、太景*-KY、杏輝、訊達、健亞與天良等計24支高掛跌停板；若加計單日跌幅逾5%，則進一步達78檔股票。

上市櫃股票短線下跌較上漲者居多，雖顯示法人、大股東與主力群等頗有適度調節動作，但並非整體看淡後市，短期在國際大環境的消息面變數，需密切注意美股第二季財報將陸續公布的後續發展，及地緣政治的緊張風險包括中印邊界與美中南海軍演對抗等是否升溫。

成交量方面，上市交投前10名包括群創、聯電、聯合再生、台積電、友達、晶電、國產、金像電、中信金與圓剛。上櫃成交前10名，包括光洋科、漢磊、精材、晟德、太景*-KY、元太、健亞、曜越、醣聯及宣德。

(工商 )