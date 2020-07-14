電競零組件暨週邊品牌商曜越（3540）6月營收成功創下歷史新高，為了為業績再添柴火，曜越選在暑假旺季加碼推出2020曜越NeonMaker炫光爭霸賽第二季活動，並宣布該賽事於今（14）日正式上線。

曜越指出，在接下來的四週內，六位不同國籍的參賽者將在只能使用曜越NeonMaker燈光編輯軟體，結合Floe DX RGB 240一體式水冷散熱器TT Premium Edition和TOUGHRAM RGB DDR4記憶體3200MHz 16GB(黑色)的條件下打造出不同的燈光秀。前三名總獎金共5,000美元，作品將以原創性、藝術性、軟體運用程度和影片品質這四大標準去評分。

參賽作品將由曜越評審團、曜越董事長林培熙和專業改裝玩家嚴格審查為了讓會員更有參與感，曜越也開放Tt community的會員在作品最終成績握有30％的決定權，除了可以為自己喜歡的作品應援外，另在預測階段(7/30至8/17)和投票階段(8/18至8/25)參與投票者，還有機會獲得獎品！

(工商 )