徐乃麟14日主持華視《天才衝衝衝》，談到近日發行的三倍券他表示：「我沒有著墨，反正我不會上網，現在三四年級生誰會上網綁信用卡，我們就讓它等，反正跑不掉。」但他也認為自己不懂政府的想法，只是相較美國振興經濟直接發現金1500美金到公民戶頭的做法，實在不方便。至於三倍券是否有機會振興台灣經濟，他坦言：「我覺得一點用都沒有，因為牽涉惡性循環，現在其實真正的困境還沒到，台灣人都在吃老本。」

徐乃麟點出經濟隱憂，「亞洲人最大的好處就是大家有儲蓄習慣，老外沒有，現在大家吃老本，這個循環只是剛開始」。他舉例老婆華航的同事一個月只上1/3班，連旗下有8000名員工的免稅商昇恆昌都因機場沒客人陷困境，「這是惡性循環，至少影響8000個家庭，再說旅行社，你看東方文華，現在也只有餐飲活著，老百姓的惡性循環還沒真正開始，如果年底又有一波疫情爆發，你看怎麼辦？」語氣充滿憂心。

徐乃麟的小兒子徐廷墉留美念耶魯博士班，他2月底才飛美探望小兒子，原本預定徐廷墉6月回台，但因為疫情爆發，如果過去看望排假跟隔離預計又是1個月，「現在沒辦法，只能看美國疫情，我們也在想狀況真的不好，可以先辦休學，我有些朋友的孩子在美國，現在都線上教學，學費那麼貴乾脆辦休學」。他也坦言除了疫情，還要看年底川普是否連任，川普對於外國人士相關政策相當嚴格，「工作簽證到期，搞不好都不發了」。

(中時 )