丁噹在《乘風破浪的姐姐》獲極高關注。（相信音樂提供）

芒果TV《乘風破浪的姐姐》女團選秀節目第二次公演結果出爐，情歌天后丁噹、美魔女鍾麗緹慘遭淘汰！丁噹與金莎、白冰合唱抒情歌曲〈仰世而來〉仙氣十足，但觀眾投票結果，僅金莎、白冰兩人過關，丁噹豁達表示：「上一次隊友走，我就比較痛苦。這次我是隊長，她倆留下來，我就覺得我還可以。」而袁詠琳雖順利晉級，但同隊隊友鍾麗緹、阿朵被刷掉，讓她當場自責到跪地大哭。

其實丁噹遭到淘汰並不令人意外，她首次登台飆高音演唱〈我是一隻小小鳥〉博得滿堂彩，卻被評審杜華打低分，原因是「唱的太好了，會顯得別人很差，在團裡不和諧」，引發爭議，當時丁噹反嗆「趕緊把妹妹我淘汰吧」。這回丁噹擔任隊長，領軍金莎、白冰合唱〈仰世而來〉，播出後飆升當日新歌排行榜第四，不過自己卻被淘汰，必須離開這個節目，她笑笑說是預料中的事，已經做好心理準備，她也表示收獲大於遺憾，是她最難忘的一段人生旅程。

而袁詠琳也在第二次公演前毛遂自薦當隊長，和鍾麗緹、阿朵以性感小野貓之姿，唱跳演出〈相愛後動物感傷〉，她負責領導與分工，鍾麗緹發揮設計長才打造表演服裝，然而表演結果只有袁詠琳安全晉級，鍾麗緹和阿朵都被淘汰，讓袁詠琳非常自責，哭到完全無法停下來。袁詠琳表示這一集是她最怕看的，很難面對的是眼睜睜看著你的戰友離開，而妳感覺自己無能為力，也讓她大聲疾呼希望姐姐們回來參加復活賽。

丁噹離開《乘風破浪的姐姐》節目後，還有一連串工作計劃，首先是她為騰訊愛情劇《你是我的命中注定》演唱片尾曲〈命中注定〉MV上線。丁噹為MV，特別花了4小時接髮，頂著空氣瀏海綁著馬尾，搭配粉紅色服裝造型，少女感十足！丁噹幽默說，在愛情路上還沒遇到真命天子，不過購物時常遇到命中注定的衣服，「每次想買的都只剩一件，剛好又是我的尺寸，你就會覺得這一切好像是命中注定我就要買它。」

接下來丁噹擔任女主角的《搭錯車》巡演也將重新啟動，將於2021年2月19、20、21日高雄衛武營歌劇院；2021年2月26、27、28日台北國家戲劇院，2021旗艦版再次啟動，這也是台灣三度巡演，門票將於7月18日中午12:00 ibon售票系統門市和網路感動開賣。

袁詠琳（左起）、鍾麗緹、阿朵精彩唱跳。《乘風破浪的姐姐》節目提供

袁詠琳擔任隊展，展現歌舞長才及領導能力。《乘風破浪的姐姐》節目提供

白冰（左起）、丁噹、金莎三人組合仙氣十足。（相信音樂提供）

丁噹為〈命中注定〉接上一頭長髮，變身公主芭比。相信音樂提供

(中時 )