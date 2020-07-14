喝咖啡是許多上班族開啟一天的方法，但一大早就灌2、3杯咖啡，可能會導致接下來都感到昏昏沉沉。對此，招名威在粉絲專頁「招名威教授毒理威廉」發文說明原因，並教大家如何有效喝咖啡。

招名威解釋，人體的大腦是負責傳遞訊息的中樞神經系統，在剛起床時，會分泌一種名為「adenosine(嘌呤核苷酸)」的神經調節物質，主要是用來激起腦部睡眠機制，可發揮鎮定作用，若量多則會讓人想打瞌睡。若在這時喝了好幾杯咖啡，咖啡因會阻斷它的合成，干擾鎮定作用，產生興奮的效果，便會有提神效果。

他更進一步表示，若早上喝過多的咖啡，體內咖啡因量過了血液中的最高濃度後，差不多過了3、4個小時，就會掉下來，再度讓人感到昏沉想睡，這也是為什麼吃完午餐會想睡的原因。

咖啡究竟該怎麼喝？招名威表示，根據哈佛大學研究指出，喝咖啡是必須「少量多餐」的，他也建議，每次慢慢飲，穩定喝進咖啡，不會讓身體一次吸收這麼多的咖啡因，也可以保持精神，工作效率高，不再感到昏昏欲睡。

(中時電子報)