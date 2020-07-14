台灣好行祕境新登場！串連日月潭到車埕路線開行，14日於日月潭水社綜合商場舉辦推廣記者會，宣布車埕線景點與南投新玩法，帶領旅客深入祕境，9月30前搭乘日月潭線或車埕線，可向司機索取搭乘證明，享住宿免費升等或消費折扣等，最高可獲市價3000元優惠。
日管處處長洪維新表示，日月潭一直是國內外旅客首選之地，潭景以及全球十大最美自行車道令人流連忘返，每年更吸引超過百萬遊客到訪，此次台灣好行車埕線開放，串起日月潭區兩大觀光熱點，無縫接軌從水岸一路玩到山城。
台灣好行車埕沿線擁有豐富觀光及生態教育資源，如：百年歷史的水里蛇窯、水沙連古道及全台最美車站車埕站等，期間，更可串連綠蔭鐵道集集支線，體驗車埕線魅力，來一趟豐富見學之旅。
洪維新表示，日管處與清境旅行社推出「日月潭-車埕套票」，加碼贈送前100名購票民眾實用且具有紀念性的車埕木椅手作體驗，另特別設計「親子學習單」，90分以上即可至車埕遊客中心兌換闖關獎品。
南投縣觀光處處長陳志賢指出，今年配合脊梁山脈旅遊年及安心旅遊，觀光處已著手準備，埔里到清境、水里到東埔溫泉台灣好行景點接駁，最快在8月中旬正式上路，暢行南投豐富視野。
(中時 )
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