從童星出身的楊小黎，曾以《台北歌手》摘金鐘獎，演藝成績不俗。近日她上節目《單身行不行》分享戀愛經驗，曾經為某任男友付出很多，最後仍被對方劈腿，坦言為了修護情傷，足足單身了6年。

楊小黎表示和上一任男友交往時，對方準備要入伍當兵，兩人直到男友上火車去新兵訓練前10分鐘才確認關係，雖然交往初期就面臨遠距離，但楊小黎個性獨立又貼心，處處為對方設想，考量男友沒有軍用手機，在台北買好直接送往屏東，平常也會觀察男友需要什麼，不畏距離南北跑。

不過，這些暖舉並沒有為戀情增溫，當楊小黎準備衝刺演藝事業時，男友不滿看她和劇中男演員牽手，好不容易熬到退伍，她看到男友還在用軍用機，貼心地買iPhone送對方，沒想到卻成了偷吃的武器。楊小黎某天收到共同好友傳來的照片，才知道男友外面有小三，且為了不讓她發現，臉書發文時還將她封鎖。最不勝唏噓的是，當初送給男友的iPhone，變成劈腿的工具，等於她默默幫男友偷吃助攻，講到這邊，楊小黎忍不住提高說話聲調。

當楊小黎向男友攤牌時，對方始終不坦蕩面對，而是迴避式的告訴她：「我知道妳工作很忙，有事業心，我想成全妳的工作」這種看似為楊小黎著想的態度，讓她反而覺得自己犯錯，導致有段時間處於自我反省的狀態，憤怒、悲傷和自責的情緒輪流轉換，直到有天看到對方的婚紗照，終於徹底崩潰大哭，才漸漸放下。

楊小黎歷經這段情傷後，開始接觸身心靈方面的課程，也會打拳釋放壓力，將重心擺回自己，空窗時間長達6年。現年31歲的她，雖然表示自己習慣一個人的生活，但身邊的親友仍會為她著急。

(中時電子報)