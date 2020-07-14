苗栗縣65歲陳姓老翁，患B型肝炎定期在醫院追蹤，並在某次的腹部超音波檢查中，驚見1.5公分的黑影，醫師確診為肝腫瘤。老翁因害怕開刀，與醫師討論後，選擇射頻燒灼術治療，術後恢復良好也未復發。
大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，現行多種肝癌治療方式中，手術切除是治療肝癌最主要且有效的方法，但對於部分病人不適合或不願意接受手術，且腫瘤小於3公分、數目小於3顆，則可選擇侵入性較低的射頻燒灼術治療。洪吉來說明，射頻燒灼術是在超音波的精確導引下，透過電擊針產生的熱能，讓腫瘤凝固壞死，病人不需全身麻醉，治療後恢復速度也較快。
大千醫院指出，最新公告的癌症發生率中，肝癌是男性的癌症發生率第二名、為女性的第五名，且肝癌初期時沒有明顯症狀，容易被忽略，一旦症狀出現時，通常都已非常嚴重。洪吉來提醒，有慢性B、C型肝炎、肝癌家族史、或長期酗酒的民眾務必特別留意，應定期至醫院追蹤檢查，才能早期發現、早期治療，擁抱彩色人生。
(中時 )
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