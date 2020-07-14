新冠肺炎疫情引爆防疫設備IA商機，讓台達電(2308)今年上半年IA(工業自動化)需求旺到爆，儘管下半年IA訂單回歸正常，但台達電總經理暨營運長張訓海表示，今年IA業務會比去年好，有機會回到前年水準，在PC傳統電源、資料庫中心、遊戲機需求強勁，以及IA業務持穩下，今年第3季還不錯，可以維持第2季榮景，雖然第4季能見度還不夠，但不會比第1季差，前3季及全年營運有機會優於去年。

台達與台灣科技大學今日宣布合作成立「台達-台科大聯合研發中心」，張訓海在會後接受記者採訪，儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，張訓海認為，今年台達營運可望延續往年「第1季最低、第2季到第3季逐季走高、第4季下滑」趨勢。

今年上半年全球新冠肺炎疫情大爆發，佔台達電IA業務約55%的大陸及台灣因防疫做得好，生產製造未受到太多影響，工廠自動化投資沒有停止，加上大陸地區因疫情引爆口罩機、呼吸器等防疫設備需求，讓台達今年上半年IA業務意外地好，張訓海表示，今年上半年大陸光口罩產線就幾萬條，加上熔噴布、呼吸器等，讓IA需求強勁，一直到6月都火紅，下半年雖然沒有上半年火紅，但網購等電商物流及倉儲需求還不錯，預估下半年IA業務會回歸正常，今年IA業務會比去年成長，有機會回到前年水準。

在EV(電動車)部分，張訓海表示，由於車廠停產，導致今年上半年車市不佳，隨著歐洲車廠陸續復工，下半年可望逐步恢復，不過受到大環境不好，消費緊縮影響，預估今年整體車市不會好，只能希望恢復到疫情之前。

展望第3季，張訓海表示，今年上半年營運已接近去年同期，由於資料庫中心、遊戲機及PC等傳統電源需求強勁，且IA業務持穩，第3季看起來還不錯，可以維持第2季榮景，前3季業績有機會轉為年成長，雖然第4季能見度還不夠，但不會比第1季差，全年業績有機會優於去年。

(時報資訊)