台股今日開低後一度失守12200點大關，在股王大立光(3008)回穩及台積電(2330)股價再創新高帶動下，指數震盪整理後翻紅又走低，終場指數收在12209.01點，小跌2.55點，成交量2030.09億元，較前日減少81.08億；櫃買指數收在170.04點，小跌2.8點，成交量728.5億元。

分析師表示，台股目前多頭格局未破壞，今在權值股表現強勢下，高檔狹幅震盪，多方力守5日線之上，10日線支撐不破，偏多看待，留意台積電法說會釋出的產業景氣看法，個股及產業基本面將成為主導台股行情的關鍵。

盤面上，股王大立光收在4020元，上漲1.52%；台積電股價屢創新高，最高來到364元，收在363.5元，上漲2.54%；元晶(6443)多頭重啟攻勢，收在漲停板11.6元。

圓展(3669)6月獲利出色，股價創波段新高，收在漲停板46.35元；國產(2504)挾著資產題材，股價收在17.95元，漲幅4.66%；台塑四寶除了台化收在平盤71元，其餘三寶都收黑；合一(4743)、中天(4128)聯袂收在跌停板。

分析師表示，外資昨日在現貨市場維持買超，但在期貨市場方面，外資昨日砍多單5000多口，整體淨多單留倉口數減碼到約3.4萬口，屬偏空調整，周三為期貨結算日，需留意結算表現。周四台積電即將舉行法說會，會中將釋出最新景氣展望，預期台股短線將落在12000~12500點間高檔狹盤，追高宜慎，留意台積電概念、蘋果概念股、PCB等族群。

(時報資訊)