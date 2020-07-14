紙風車劇團於14日上午由執行長李永豐及吳念真導演等人再度前往基隆要塞司令部會勘，基隆市長林右昌特別到場導覽。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

紙風車劇團於14日上午由執行長李永豐及吳念真導演等人再度前往基隆要塞司令部會勘，基隆市長林右昌特別到場導覽。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

紙風車劇團於14日上午由執行長李永豐及吳念真導演等人再度前往基隆要塞司令部會勘，基隆市長林右昌特別到場導覽。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

紙風車劇團於14日上午由執行長李永豐及吳念真導演等人再度前往基隆要塞司令部，會勘設置工作室地點可能性，基隆市長林右昌與文化局長陳靜萍特別到場導覽，雙方也對於活化要塞司令部達成高度共識，林右昌表示，基隆的歷史空間都逐步改善，文化局將擘思要如何建立甄選，讓在地的藝文團隊也能夠進駐這些空間創作發揮，透過回饋性表演，帶動、培養藝文觀賞群眾，提昇在地藝文素養。

林右昌指出，市府非常期待紙風車劇團能夠進駐基隆，相信可以為基隆的藝術文化帶來更多能量，包括人才及演藝資源等，對於基隆未來城市發展有很大助益，他剛上任時就一直希望要把基隆市變成「人文之都、藝術之城」，透過這幾年來的歷史修復成果，如果再有藝文團隊進駐，相信會相得益彰。

吳念真表示，自己對當地的建築氛圍充滿情感，但對於運用方式則表示還有待研究，他說若是紙風車落腳在這裡，最大的希望是能夠與在地劇團結合，與地方充分合作，讓它不只是一處古蹟，吸引更多民眾前來，讓整個地方活起來。

紙風車執行長李永豐說，紙風車是非營利性機構，經費有限再加上火災損失慘重，在評估進駐地點時，都要錙銖必較，評估時間可能要一兩年，他也會與市長、局長密切溝通建物的樣貌等方面，希望能與市府一起讓它活化。

文化局指出，「大基隆歷史場景再現整合計畫」即將進入尾聲，包含旭丘指揮所、要塞司令部、要塞司令官邸、要塞司令校官眷舍、基隆市長官邸與正濱漁會大樓等歷史建築，近期都將風華再現，西岸太平國小也是基隆境內深具潛力的人文資產，藉由協助紙風車走訪，也將盤整境內藝文場館與空間，並研擬相關租用辦法及進駐條件，不僅歡迎紙風車劇團常駐基隆，也一同向基隆在地與全台灣藝文團體招手，一展基隆扶植藝文決心。

文化局長陳靜萍說，除提供協助會勘工作室地點，紙風車劇團也應邀在8月15、22、23日，在基隆市港西1B號碼頭、碇內國小與建德國小，舉辦3場藝術巡演，請喜歡的觀眾拭目以待，詳情將在文化局官網公布。

(中時 )