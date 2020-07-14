紙風車劇團於14日上午由執行長李永豐及吳念真導演等人再度前往基隆要塞司令部，會勘設置工作室地點可能性，基隆市長林右昌與文化局長陳靜萍特別到場導覽，雙方也對於活化要塞司令部達成高度共識，林右昌表示，基隆的歷史空間都逐步改善，文化局將擘思要如何建立甄選，讓在地的藝文團隊也能夠進駐這些空間創作發揮，透過回饋性表演，帶動、培養藝文觀賞群眾，提昇在地藝文素養。
林右昌指出，市府非常期待紙風車劇團能夠進駐基隆，相信可以為基隆的藝術文化帶來更多能量，包括人才及演藝資源等，對於基隆未來城市發展有很大助益，他剛上任時就一直希望要把基隆市變成「人文之都、藝術之城」，透過這幾年來的歷史修復成果，如果再有藝文團隊進駐，相信會相得益彰。
吳念真表示，自己對當地的建築氛圍充滿情感，但對於運用方式則表示還有待研究，他說若是紙風車落腳在這裡，最大的希望是能夠與在地劇團結合，與地方充分合作，讓它不只是一處古蹟，吸引更多民眾前來，讓整個地方活起來。
紙風車執行長李永豐說，紙風車是非營利性機構，經費有限再加上火災損失慘重，在評估進駐地點時，都要錙銖必較，評估時間可能要一兩年，他也會與市長、局長密切溝通建物的樣貌等方面，希望能與市府一起讓它活化。
文化局指出，「大基隆歷史場景再現整合計畫」即將進入尾聲，包含旭丘指揮所、要塞司令部、要塞司令官邸、要塞司令校官眷舍、基隆市長官邸與正濱漁會大樓等歷史建築，近期都將風華再現，西岸太平國小也是基隆境內深具潛力的人文資產，藉由協助紙風車走訪，也將盤整境內藝文場館與空間，並研擬相關租用辦法及進駐條件，不僅歡迎紙風車劇團常駐基隆，也一同向基隆在地與全台灣藝文團體招手，一展基隆扶植藝文決心。
文化局長陳靜萍說，除提供協助會勘工作室地點，紙風車劇團也應邀在8月15、22、23日，在基隆市港西1B號碼頭、碇內國小與建德國小，舉辦3場藝術巡演，請喜歡的觀眾拭目以待，詳情將在文化局官網公布。
(中時 )
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