德國當代電影大師文溫德斯獻給費里尼的經典之作《里斯本的故事》，25周年推出4K數位修復版，該片結合了音樂、城市、電影與哲學等元素拼湊出葡萄牙迷人的風情，被譽為是文．溫德斯從影最娛樂的作品，故事以錄音師和失蹤的導演為主軸，娓娓道出電影創作者遇到的瓶頸，文溫德斯曾說：「每一個藝術家都會遇到低潮期，其實每個導演的初衷是因為拍電影讓他們感到非常快樂，這部電影就是想提醒大家不要忘記自己對電影的熱愛。」

《里斯本的故事》是文溫德斯獻給電影大師費里尼及電影百年的經典之作，文溫德斯透露：「片中的小孩們一個個拿著攝影機拍攝，感覺那是個人人都能拍電影的世界，我就特別喜歡那場拍攝跳芭蕾的戲。」而影史唯一一位橫跨默片與數位電影的葡萄牙大導曼諾．迪奧利維拉更在片中客串演出，甚至還在街上逗趣扮演卓別林，文溫德斯笑說：「他就像小孩一樣在街上蹦蹦跳跳的，很難想像他當時已經超過80歲了！」

片中曼諾的個人獨白完全是自由發揮，傳達出他所代表的時代，別具意義。此外，文溫德斯也坦言電影紀錄到一些消失的景色，如片中一座高架渠景色兩端，一邊是正在建設的高速公路，另一邊是即將拆掉的老房子，他偶然拍下了里斯本時代轉換的一刻，感慨道：「幾年後我再回到里斯本，發現好多景色街道都不太一樣了，就像現在我沒辦法再拍一部如《里斯本的故事》這種關於城市的電影，現在的電影很難以一個地點為主體，而且也沒辦法找到一個獨特到能將它拍成電影的地方了。」電影現正熱映中。

(中時 )