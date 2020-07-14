受惠於逐步放寬封鎖措施，英國5月經濟反彈1.8%，惟不及經濟學家預估的成長5.5%。

英國國家統計廳周二公布，英國5月國內生產毛額（GDP）月增1.8%，自4月創下歷史記錄的月減20.3%反彈。與去年同期相比，5月GDP大減24.0%，遜於經濟學家預估的年減20.4%。

5月服務業產出年減23.6%，工業產出年減20.0%，製造業產出年減22.8%，營建產出年減39.7%。

此外，截至5月的3個月期間，英國GDP下滑19.1%，亦較市場預估的萎縮17.4%惡化。

英國商會首席經濟學家Suren Thiru表示，5月經濟產值回升較可能是反映在開始鬆綁限制措後，受壓抑的需求部分釋放出來，而非經濟真正復甦的證據。

為了防止新冠肺炎疫情擴散，英國政府在下令關閉酒吧、餐館與戲院後不久，於3月23日起關閉非必要商店與商業活動，4月整個月英國進入封鎖，直到5月才開始有限度逐步放寬封鎖規定。

英國財政部長Rishi Sunak表示：「今日發布的GDP數據凸顯出我們所面臨的挑戰難度，我知道人們對其工作與所得的穩定感到擔憂。」上周英國財長宣布將額外提出規模達300億英鎊的振興方案，以防止失業潮爆發。

(時報資訊)