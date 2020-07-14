根據中央氣象局資料顯示，嘉義市今中午12點50分氣溫達到36.4度，為全台最高溫，且近期嘉義市各大醫院平均一天約有10件因熱衰竭掛急診的案例，13日還有一名50歲中年男子昏倒家中，測得耳溫高達41.2度，面對越來越炎熱的高溫天氣，市府提醒民眾要做好自我防護措施並提高警覺。

市府衛生局指出，因天氣愈來愈熱，經從嘉市各大醫院取得資料顯示，上周每天平均都有10人因熱衰竭掛急診，對象以戶外工作者居多，造成原因多半是在室外無遮蔽物造成熱衰竭，像外送員因騎車有風吹，反而不易中暑，部分則是長輩為了省電沒開冷氣，在不通風的屋內中暑。

嘉市環保局因應高溫天候，派出灑水車澆灌柏油、水泥路面降溫。衛生局提醒，容易有熱傷害的6大危險族群分別為65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患、室外工作者與運動員、體重過重者和服藥者，指醒民眾要好防曬、保持室內通風、降低溫度，適時補充水分，同時避免在上午10點到下午2點出門進行戶外活動。

(中時 )