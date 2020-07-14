馬思純自曝在服用情緒藥物。（圖／翻攝自圈姐扒娛微博）

32歲大陸女星馬思純4年前演出《七月與安生》在金馬獎上封后，最近她上節目自揭內心黑暗面，坦言從小在學校遭受霸凌，導致對自己很沒自信，她坦言有服用情緒藥物，但副作用是3天內會變胖4公斤、肢體僵硬，今(14日)還傳出她病情失控，已經秘密到國外療養，但公司澄清不是事實。

出生在演藝世家的馬思純，阿姨是演員蔣雯麗，再加上其亮麗外型，前途被外界看好。最近馬思純上節目《看我的生活》自曝從小曾受霸凌，有個女同學特別討厭她，偷在她要喝的可樂倒粉筆、抹布水，別的同學看不過去告訴馬思純，事情才曝光。

馬思純透露，父母後來的反應也讓她內心受創，只安慰她說：「不要去理會，妳要努力地去證明，妳過得比她好」，息事寧人的態度造成馬思純後來的敏感性格，對自己也沒什麼自信。據《新浪娛樂》報導，今有媒體報導，馬思純因情緒疾病全面停工，到國外靜養，對此，「馬思純後援會」在官方微博說：「沒出國，在家」，馬思純公司也否認，表示：「沒有出國，最近都在國內，謝謝大家關心」。

(中時電子報)