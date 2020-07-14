台南市議會國民黨團力挺市警局長周幼偉，要求中央收回人事異動的成命。（洪榮志攝）

台南市警局長周幼偉被拔官風波愈演愈烈，台南市議會不分藍綠14日一致力挺周幼偉留任，並強調如果中央不收回人事異動的成命，將杯葛新任警局長。部分綠營議員甚至還激動表示，治安不佳行政院長也應該負責任，怒斥「蘇貞昌下台」。

行政院長蘇貞昌昨天痛批近期全台治安事件頻傳，要求警察局長須對治安成敗扛責，警政署隨即火速呈報內政部拔除台南警局長周幼偉及高雄警局長李永癸等2名直轄市警局長，創下警政史上首例，震撼警界。

此一風波隨即在地方引發強烈反彈，南市議會國民黨團、民進黨團今天不約而同分別舉行記者會，不僅為民請命力挺周幼偉留任，甚至更炮打中央。

民進黨團總召邱莉莉認為，周幼偉突然被異動，讓人非常錯愕，她肯定周幼偉近一年來的表現可圈可點，不僅台南的治安滿意度6都第一，警方協助改善交通的表現也是有目共睹，在外聽到周的風評非常好，許多議員也都接到民眾電話批評此人事異動，因此黨團一致決定力挺周留任，希望行政院能改變想法，不要因為任何政治因素影響台南市，如果不尊重民意，他們將不接受任何新任命的局長，布達時一定會杯葛。

部分綠營議員更痛批蘇貞昌「做皇帝」，指此事明顯標準不一，單純幾件個案就換局長，讓人問號連連，其他各都也都有類似案件，為何獨換台南、高雄的局長？治安不好蘇貞昌也有責任，要不要自己先辭職？如此搞亂文官任命程序，恁意秋後算帳、排除異己，難道「做皇帝嗎？」要求收回成命。

國民黨團也認為，基層員警普遍認為周幼偉是難得一見的好長官，有要求，也有溫暖，周幼偉被拔官一事簡直荒謬絕倫，他在台南任期不到一年，以台南為家，短短數月讓台南的治安滿意度躍升6都最高，獲得地方的高度肯定；但私菸案被記大過懲處的上校卻高升少將，周幼偉破槍擊案卻被拔官，「出包升官、破案拔官」、「順昌者生、逆昌者亡」，明顯拿台南的治安祭旗耍官威。

藍營還指出，治安問題絕不是單一單位的責任，遺憾蘇貞昌打臉台南市，在台南的治安傷口上撒鹽，其他直轄市的治安更亂，拔周不符合比例原則，蘇貞昌拿台南治安作為耍官威的棋子，該黨團絕不支持新任命的警局長。

(中時 )