國票金控舉行法人說明會，董事長魏啟林表示，面對上半年肺炎疫情重大衝擊，金融市場震盪，但該公司1～6月稅後淨利14.90億元，年成長達10.14％，每股稅後盈餘（EPS）0.52元，每股淨值12.60元，未受疫情影響，獲利維持穩定，他並強調，「下半年會比上半年更好」。

魏啟林指出，在經營績效穩健下，惠譽國際信評確認國票金控及子公司國際票券、國票綜合證券的國內長期信用評等均為A+，維持展望穩定，相較於今年以來多數國內外金融機構的信評均遭國際信評降評，或評等展望轉「負向」，國票金及子公司在6月最新信評結果，仍維持評等不變，成為少數被國際信評評為「穩定」展望的金融機構。

國票金子公司國際票券上半年稅後盈餘13.91億元，年成長11.12％，每股稅後盈餘0.80元。國票證券上半年稅後盈餘3.87億元，年成長4.40％，每股稅後盈餘0.50元。

魏啟林說明，國票金上半年獲利不畏全球經濟受到疫情衝擊，較去年同期逆勢成長，得力於三家子公司營運表現優異。國際票券授信業務近年積極調整授信結構，發展綠能產業授信，同時推展FRCP及聯貸業務，使票券收益成長，於經營外幣債券業務有成，持有投資等級債券，受惠於全球利率持續走低，養券利差擴大，部位操作得宜，實現資本利得，獲利優於去年同期表現。

國票證券的經紀、承銷與自營三業務上，持續「穩增長，調結構」的基調，深耕客群，穩健獲利，經紀業務方面，3月受讓大鼎證券，全力提高市佔率，自營業務方面，不論是期權交易、參與ETF造市及權證發行，均有亮眼成績，承銷業務近年在IPO及SPO市場的承作案量與品質，都有顯著的成長，整體獲利亦優於去年同期。國票創投在創投本業布局生技業有成及轉投資的大陸租賃事業，也有出色表現。

魏啟林強調，國票金與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行的進度，日前已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，向金管會申請核發營業執照，預期今年下半年正式營業。

(工商 )