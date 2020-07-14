香港迪士尼宣布，由於香港新冠病例明顯上升，自7月15日起暫時關閉香港迪士尼。自6月18日重新開放至今，香港迪士尼恢復營業還不到一個月時間。
就在兩天前，迪士尼在美國佛羅里達州奧蘭多的主題公園剛剛恢復營業，儘管該州新冠病例激增。奧蘭多迪士尼世界是全球規模最大的迪士尼樂園。
一名迪士尼的發言人在聲明中表示，應政府和衛生當局的要求並遵守香港的防疫規定，香港迪士尼樂園自7月15日起將暫時關閉。
香港迪士尼樂園酒店將繼續營業，不過服務有所調整。迪士尼稱，酒店加強了衛生和安全措施。
香港衛生防護中心13日表示，截至下午四時，香港單日新增52宗新冠病毒確診個案，其中41宗為本地感染個案。自1月底以來香港累計新冠病例共1,522例。
佛羅里達州已經成為美國新冠疫情的熱點。迪士尼世界所在的橘郡（Orange County）病例增加623例，總病例數達到18,624例，為該州第五高。
香港正收緊社交距離措施，因擔心會有第三波新冠疫情。政府將從15日起限制集會人數至四人以下，這是3月時第二波疫情出現時所採取的措施；先前集會人數的限制為50人以下。
香港迪士尼於6月中旬重新開業，東京迪士尼於7月重啟，上海迪士尼則是在5月開園。
投資銀行Imperial Capital分析師David Miller估計，迪士尼對於迪士尼遊樂園整體業務的營業利潤貢獻比重達75％。
(工商 )
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