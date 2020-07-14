民眾黨主席柯文哲昔日御用的攝影官「金牌霖」潘俊霖，自爆民眾黨貼出徵才文宣上，「影音助理月薪4萬5000元」，但他實領僅3萬初，然而卻超時、超量加班，還被黨內同志霸凌鬥走。北市議員許淑華14日將此案移送北市勞動局調查，要求1周內公布結果；勞動局回應，需潘本人申訴，但也不排除對民眾黨勞檢。

潘俊霖11日在臉書PO文表示，民眾黨霸凌、羞辱他專業，6年來夜晚或假日出勤，都被當成志工，黨的徵才文宣上清楚寫著影音助理最低起薪4萬5000元，而他是全團隊最資深員工，民眾黨竟用比新進助理還低的3萬初頭的薪水羞辱他。

許淑華表示，潘自爆無法報加班，以及超時工作沒放假等離譜情況，身為前長官的柯，遇到事只會說該怎辦就怎辦，結果不理解下屬辛勞、什麼也沒辦，根本是「惡資方」。

「要求勞動局1周內公布調查結果！」許淑華說，她已將此案移送勞動局調查，要求啟動勞動檢查，以釐清當年狀況，不管是哪一個黨派，都應為勞工討回公道，給出應有的對待。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，截至目前都沒收到潘的反映與申訴，至於潘在臉書的心情抒發是否可當作檢舉，勞動局還要綜合判斷，因潘必須親自具名並正式提出才能處理，不過已收到議員的反映，會嘗試聯繫潘，以了解是否是潘授權給議員，若確認則會盡快展開勞檢；另也不排除對民眾黨勞檢，只是目前還沒到此階段。

(中時 )