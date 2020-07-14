情侶間的開銷如何分配，常引起討論，有網友發文分享，明明都沒做什麼，但朋友每次約會都要花5000元，讓他質疑這是否合理，此貼文也引起網友熱議，是在養公主嗎？5000元單身狗可活1個月。

網友在PTT上發文分享，朋友覺得平常跟女友約會滿花錢的，並羅列出單日約會的款項，早午餐500元、喝咖啡300元、逛街買衣服1200元、旅館休息1000元、晚餐1000元、看電影500元，消夜500元，林林總總加起來竟也要5000元，這樣合理嗎？

不少網友認為這個金額還算合理，「看收入跟頻率吧！衣服1200不貴耶」、「如果兩個禮拜約會一次，不算買衣服的錢，就還好」、「一個禮拜約會一次，花費也大概是這樣」、「兩個人5000的話還好」。

但也有許多人質疑，明明沒做什麼就花5000元，是養公主嗎？嚴格算一算，這樣一個月約會4次就要花2萬！若都是一方付錢，真的有點多，且「5000元單身狗可以活一個月」，因此有人建議，旅館改看展可省500元，早午餐和咖啡一起，就能再省300元。

(中時電子報)