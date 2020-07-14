國民黨革實院長羅智強在臉書質疑行政院長蘇貞昌的三女兒蘇巧純擔任創意總監的「二三設計（23Design）」成了政治獻金「出口」。蘇揆幕僚今秀出招標及決標公告資料，打臉羅智強的影射是惡意抹黑，依時間序，標案審查在前，蘇揆上任在後，難道評委有預知的超能力。

蘇幕僚表示，羅智強將今年1月7日影射蘇巧純因為蘇貞昌關係，而取得標案一事，去年政院幕僚就已經出示過公開資料打臉羅智強，國立台灣科學教育館「上癮的科學特展」展示研究與規劃設計採購案，是在2018年11月22日由台灣科學教育館上網公告標案、同年12月12日開標，標案審查時間是12月21日，而蘇貞昌則是在隔年1月14日才上任行政院長，相關時序網路上都查得到。

幕僚說，羅智強不斷用影射方式，認為評審委員「有預知的超能力」預測蘇貞昌會當上閣揆，然後摒棄專業讓二三設計得標，根本是惡意抹黑。

幕僚並指，蘇巧純經營的設計公司「二三設計」除了曾與雙北政府，也和7-11、誠品、伊甸基金會等合作過，例如在2013年朱立倫市長時的新北市政府，及2016年柯文哲市長的台北市政府，都有獲得政府標案，代表其公司及團隊能力受到政府與民間單位的肯定。

幕僚表示，「同樣的事情時隔半年又出來意圖抹黑造謠一次」，實在令人不勝其擾。設計是一門專業，而羅智強在選舉文宣和日常的臉書貼圖都有缺乏美感的問題，希望羅智強議員可以多花點時間在美感提升上，不要每半年就拿同樣議題出來炒作一次。

(中時 )