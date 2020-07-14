國道3號北向371.2公里處田寮路段14日中午12時7分發生一起死亡車禍，圖為遭撞的聯結車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道3號北向371.2公里處，今（14日）中午12時7分發生一起死亡車禍，一部大貨車撞上前方聯結車，大貨車黃姓男駕駛當場死亡，副駕駛座上的黃母僅受輕傷但驚嚇過度。警方調查發現，大貨車撞擊前疑似緊急右轉，導致左側車頭嚴重受創，研判黃男在事故發生前一刻，一心護母，急打方向盤。

國道警察初步調查，當時48歲黃男駕駛大貨車行經國道3號北向371.2公里處，因為前方施工車流緩慢，黃男疑似未注意前車動態，撞上前方62歲楊姓男子駕駛的半聯結車。黃男當場死亡，坐在大貨車副駕駛座上的76歲黃母受到輕傷，但驚嚇過度，送成大醫院救治。

警方調查發現，大貨車左側車頭嚴重受創，研判事故當下，黃男緊急右轉，讓車頭左側撞擊前方，可能是為了保護坐在副駕駛座的母親。

警方替遭撞聯結車的楊姓駕駛進行酒測，酒測值為零；至於黃男的酒精濃度尚待抽血檢測。警方呼籲用路人，遇到國道施工情形應減速慢行，且要專心駕駛，避免發生意外。

(中時電子報)