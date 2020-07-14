花旗(台灣)銀行LINE官方帳號推出「花旗動物萌友會」全新貼圖，與網路人氣插畫家《小玉米花》合作，集合全球超萌動物，包括台灣石虎以及藍鵲、大洋洲無尾熊、南美洲羊駝、歐洲鬥牛、南極洲企鵝、北極熊等可愛動物，結合時下最熱門的「超前佈署」、「抱緊處理」用語，推出16款超萌貼圖，振興你的日常對話， 花旗推出LINE個人化服務，花旗卡友可隨時查詢消費及帳務資訊，智慧化及個人化的運用，為您打造便利的數位服務。

為升級客戶的數位體驗，花旗LINE官方帳號推出嶄新的個人化服務，花旗卡友開啟LINE點選至指定頁面並經相關身分識別，能隨時查詢您的信用卡帳單、消費紀錄，還能直接申辦消費分期及帳單分期服務，滿足行動時代消費者的需求。花旗歡慶全新貼圖上線，即日起至 2020年8月 31日止，花旗卡友加入花旗LINE官方帳號，並啟用全新LINE個人化服務，即有機會抽 AirPods Pro，限量十組，好禮等你來拿！

不僅振興日常對話樂趣，花旗更同步振興你的荷包。即日起至9月30日止，花旗卡友完成信用卡綁定三倍券，就有機會獲得加碼回饋最高7％的優惠(須登錄)，新戶透過指定網頁於8月31日前申辦花旗現金回饋PLUS卡，核卡後30天，一般消費滿額享義式咖啡機兩件組，綁定三倍券消費，還可再獨享1,000元的刷卡金回饋。

(中時 )