桃園市一位孫姓男子，2016年在網路交友軟體認識一名17歲少女小欣（化名），謊稱自己是性交易輔導員，可提供性交易機會，但小欣需交先交付自拍性愛片與自慰片供審閱， 讓要讓他先「試車」，前後共與小欣發生多次性行為。小欣後來不願繼續這種不正常關係，卻遭孫男威脅公開性愛影片，桃園地院依違反兒童及少年性剝削防制條例罪，將他判處6年6月有期徒刑。

據了解，孫男看到小欣傳來的性愛與自慰影片後，誆稱介紹性交易工作之前，他要先「試貨」，於是2人在桃園市一間摩鐵發生性行為。隔年，小欣欲向孫男借貸5千元，孫男佯稱身上只有2千元，餘款必需持性愛影片向公司借貸，小欣為此再與孫男發生性行為，升上高三時，拒絕孫男從事性交易，卻遭公司求償賠償2萬元。

「ETtoday」報導，小欣後來有意脫離這種不正常關係，卻遭孫男竟恫嚇「有妳的影片」等，揚言公布2人性交影片，還要脅小欣與他保持聯繫，小欣心生畏懼，報警提告。

孫男在桃檢複訊時坦承犯行被起訴，桃園法院認為孫男為滿足一己性慾，利用少女年幼缺乏判斷力、自我保護能力未臻成熟，但考量已與少女及其法定代理人達成調解，犯後態度尚佳，遂依違反兒童及少年性剝削防制條例罪，將判處6年6月有期徒刑，可上訴。

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(中時電子報)