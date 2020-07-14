每年4至10月是最適合賞鯨的季節，許多民眾趁著暑期出遊賞鯨，甚至也有機會看到黑白相間的虎鯨出沒，但你可知道殺手鯨不只是地球上最有創意的獵人，甚至具有媲美靈長類動物的超高智力、豐富的情感和頑皮的個性。動物星球頻道推出《超神動物：殺手鯨》，帶觀眾介紹這群食物鏈中最大型的頂級掠食者。

殺手鯨無害的笑臉背後，有顆在演化史上名列前矛、學習力超強、重達7公斤的腦袋。發達的肌肉和巨大魚鰭使牠們在海中如入無人之地。殺手鯨發展出各種獵殺技能，並透過鯨群間世代學習，展現驚人的邏輯能力和創意。為了捕捉小海豹，牠們會俯衝到岸上進行一場突擊 ; 不僅如此，更懂得利用群體優勢，輕鬆捕獵海洋中最危險生物大白鯊；玩弄虐殺速度最快又聰明的海豚，及長著劇毒尾刺的魟魚。全球海洋生物學家都一致認為，人類正在見證殺手鯨演化史，並對牠們神乎其技的致命獵殺招數，敬畏不已。

和人類一樣，各地的殺手鯨能巧妙地因地制宜，發展天賦異稟的狩獵技巧。環境科學家史考特‧維爾斯，發現殺手鯨愛說說且話很多，牠們會和同群組的同伴說話，也會和不同群組的殺手鯨說話。牠們屬於「聲音群族」：同群族的殺手鯨有共同文化，形成一種聲音文化。棲息在不同地區的群組，會有不同的口音。舉例而言，紐西蘭殺手鯨會帶著紐西蘭鼻音。你聆聽卑詩省殺手鯨會發現，牠們會發出悠長的叫聲；你聆聽南極殺手鯨會發現，牠們就像吸了氦氣一樣聒噪。

為了捕獵，南極的殺人鯨還發展特殊的溝通語言，一面互通消息，交換眼神，一面偷窺浮冰上的成年海豹，策動協同攻擊，最後群鯨一起滾出巨浪，將海豹沖到海裡，大快朵頤。此外， 為了好玩，牠們會以腹部摩擦礁石或海砂。牠們玩耍並擺動尾巴，像在海浪中彼此擊掌，互相打招呼，表示日子過得快樂而愜意。這些神奇的龐然大物和人類有許多的多共同點，喜歡玩樂、親密的家族情感，充滿智慧。而這些特質也是殺手鯨致命的原因，讓殺手鯨堪稱地球上最殘忍、最有效率，又超級聰明的終極殺神。

動物星球頻道《超神動物：殺手鯨》將於7月14日起每週二晚10點播出，帶你一探海洋中最聰明的掠食者及超神動物們的拿手絕活。

(中時 )