為抗議監察院長被提名人陳菊進入實質審查，藍委今天突襲攻佔議場，至今持續備戰，綠委未進一步驅離。國民黨團總召林為洲下午表示，今天只是前菜，週五監委人事案投票才是大餐，目前藍委已完成排班，將日夜不分持續到週五。

立法院臨時會上午進行監察院長被提名人陳菊審查會，藍委兵分兩路，成功攻佔議場杯葛議事，陳菊則在上午11點27分，在綠委與大批警力戒護下，驅車離去，至今綠委並無任何驅趕。

「有點離譜，太傲慢，道地的落跑」，藍委賴士葆表示，照理講，陳菊應該待到12點，且在這之前任何事情都可能發生。賴說，大部分藍委都認為應該佔滿，絕不能讓監委被提名人接受立委質詢，藉此凸顯完全不承認此次提名的決心。

國民黨團首席副書記長林奕華說，今天陳菊前來與離去立法院的路徑，都非提名人走的路線，巧妙地用聲東擊西方式，上午一到時，陳菊在三層警力戒護下進入議場，後來又狼狽倉皇地逃上車離去，日後就算接了院長，一點榮譽感都沒有，以此方式通過人事案，反而是最大的羞辱。

賴士葆指出，國民黨團事先沙盤推演陳菊步步進逼的因應對策，首先要強力阻擋陳菊不能進入立法院，再者要守住議場，不讓陳菊上備詢台，假使上述無法奏效，就在議場內鳴大小喇叭，杯葛質詢，讓陳菊無法詢答。

(中時 )