中華電信MOD繼2019年金曲獎、中華職棒明星賽接連推出多視角轉播後，再次大步邁向下一個里程碑，於中華職棒樂天桃猿主場精選賽事，首度推出4K高規格多視角轉播，藉由五個視角的規畫，讓觀眾享受貼近選手、親臨現場的震撼。

其中最受矚目的主審視角更將於中職首次曝光。中華電信表示，此服務將開放所有MOD用戶免費收視，Hami Video則提供5G用戶獨享。

新冠肺炎影響全球運動產業，在大型賽事紛紛取消或延後開打下，台灣職棒成為全球率先開打的職業賽事。中華職棒為配合防疫雖限制進場人數，依然不減球迷關注的熱度。

中華電信安排在上半季季末推出超高規格4K多視角轉播壓箱寶，提前為樂天隊下半季重振旗鼓暖身助陣，7月19日起，中華電信提供MOD全客戶及Hami Video 5G客戶能夠獨享全猿主場精選賽事4K多視角轉播。

緊接著8月1日至2日，將是下半季樂天主場首次周末二連戰，迎來上半季交手最具挑戰性的獅子軍，球迷將可連續兩天透過MOD和Hami Video當起導播自選角度，隨時同步觀賞。

中華電信MOD此次推出五個視角，讓用戶能從不同角度享受高規格4K影視LIVE體驗。首推首次在中職曝光的「主審視角」，讓用戶彷如站在真人版線上遊戲的擬真視角，體驗投手振臂甩出的小白球直衝畫面而來、火球高速進壘、接捕震動、擊球炸裂或主審拉弓等各種震撼的畫面。

除此之外，還能透過髮香視角，全程鎖定熱力四射的Rakuten Girls、或以樂天隊休息區為主的猿軍視角，讓用戶隨時隨地掌握球員場下動態。「髮香視角」提供躺在家裡的沙發就能觀賞啦啦隊，看過就不想再換到別的視角。「猿軍視角」觀賞休息室桃猿男兒的擊掌聲、教練團的專注神情，全場通通不漏接。「多視角」則是將四個視角在同個畫面一次看到飽。

根據中華電信使用者調查統計資料顯示，有8成使用過此功能的用戶，會推薦使用MOD 多視角功能，其中最受歡迎的視角為「主審視角」及「髮香視角」。「主審視角」帶來嶄新觀點，讓球迷感受前所未有貼近真實如臨現場的觀賽震撼；「髮香視角」則最能引發用戶熱烈討論，顯示本功能已完全顛覆用戶運動收視的體驗。

(工商 )