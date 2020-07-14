打造全台最大風格選物店！7-ELEVEN繼今年6月首度攜手京都印花設計品牌SOU·SOU合作，打造全新「Good Choices」品牌系列，第一波聯名商品已成功帶動日用品類別業績年增一成，本（7）月13日起再推出第二波SOU·SOU聯名商品，有口罩、傘、T恤、防風外套、飲料等總計超過十款以上，在全台超過5,800間7-ELEVEN門市獨家販售！

7-ELEVEN表示，因應第二波聯名商品上市，特別推出滿額贈活動，只要購買SOU·SOU聯名日用品系列滿499元，即贈送SOU·SOU夏日大搖扇活動，數量有限，送完為止，瞄準喜愛日系風格印花的客群。

7-ELEVEN指出，除了第一波熱銷商品好評再販外，第二波新品特別瞄準夏天防曬需求，推出「抗UV立體剪裁防風連帽外套」，主打防潑水、抗UV日曬，並採用立體剪裁版型可修飾身材，還有可調式帽繩調節帽圍，內外側皆有口袋，且附同款設計花色束口袋、輕薄好收納等特色。

另，第二波新品還有「玩轉數字設計師T恤」，有男版、女版兩種尺寸，且為紀念SOU·SOU首度與7-ELEVEN合作，首次突破往年設計貫例，推出「11」的數字（多年來只有0～9的數字設計），值得粉絲收藏。

此外，還有SOU·SOU自動開收傘，不僅方便隨身攜帶，還抗UV紫外線，炎炎夏日也可使用；以及SOU·SOU兒童便利傘，可跟上一檔熱銷的70公分大傘搭配為「親子傘」使用，十分可愛吸睛。另，近期外出必備的口罩，此次也有SOU·SOU印花口罩兩款，讓民眾防疫也有好心情。

除了用品外，7-ELEVEN表示，此次「Good Choices」系列還延伸至飲料類別，共推出6款夏日風味日系飲料，包括7-ELEVEN獨家販售的SOU·SOU X 冰鎮大人系果茶聯名款，還有立頓萃香奶綠、立頓水果冰茶、立頓原味奶茶等，透過外包裝的聯名，讓顧客不用出國也能感受到京都風情。

(工商 )