三倍券買房打折，要登場了！遠雄企業團14日宣布，位於台中市新案「遠雄之星8」，自7月15日～8月31日期間，購屋客戶持振興三倍券至聯合接待中心賞屋、並出示振興三倍券，且完成下定簽約程序，即可享有購屋現折3萬的限時限量優惠。

15日振興三倍券將開放領取使用，各大實體通路無不卯足勁，加入搶錢大戰，遠雄集團日前針對旗下流通、觀光遊憩業者，端出振興券加碼優惠方案，這次連集團銷售中的預售新屋，也都加入戰場。

遠雄企業團今天宣布，台中海線最具指標性的「遠雄之星」系列造鎮案，推出盛夏大回饋，其中最新「遠雄之星8」案，自7月15日至8月31日期間，至遠雄之星聯合接待中心賞屋、出示振興三倍券並完成下定簽約程序，即可享有購屋現折3萬的限時限量優惠，還有多項賞屋、介紹、成交即抽好禮活動，數量有限送完為止。

遠雄企業團公共事務室副總經理楊舜欽表示，受到疫情緩解與市場資金豐沛影響，促進房市回升，而遠雄海線大案「遠雄之星」造鎮系列，以低單、低總、高CP值等三大策略，搶攻首購、首換型等自住客，成功吸引購屋族進場，目前以八大日式現代化公設為主軸的「遠雄之星7」，全案332戶已全數售罄。

而「遠雄之星8」因規劃多項全齡化運動公設，同樣創下銷售佳績，再加上振興三倍券加持，預計將較平時多出一倍以上的賞屋客，加速成交比例。 緊鄰台中港三井OUTLET PARK的「遠雄之星」系列造鎮案，其中主打灣區唯一度假式頂級運動宅的「遠雄之星8」，擁有多項豐富運動公設，包括25米室內標準泳池、親子體適能區、溜冰場、桌撞球室、果嶺推桿區等，還規劃少見的整座室內籃球場，產品規劃25-50坪，每坪單價16萬元起，因運動公設機能完善，成功吸引首購族與親子自住客群關注。

遠雄表示，為了力挺首購族、拚振興促進消費，自7月15日起至8月31日期間，只要到遠雄之星聯合接待中心賞屋，並搭配振興三倍券完成下定簽約程序者，除了可現折3萬，還可享有四好禮大放送。

包括第一禮：來就送，凡新婚夫妻憑活動期間內發票，首次賞屋每組即可獲得100元超商禮券乙張，憑台中港三井OUTLET發票，還可再拿100元；第二禮：賞屋抽OXELO Town 5 X折疊收納、城市通勤滑板車，限量6組；第三禮：介紹抽，遠雄已購貴賓偕親友賞屋，即可抽Nintendo Switch遊戲主機乙組，限量2組；第四禮：成交抽，完成下定簽約程序，即可抽gogoro 2 Delight，限量共2台，活動好禮數量有限。

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