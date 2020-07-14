陳菊進入議場後，立院議場外後方廣場藍綠立委爆發全武行（圖／立委溫玉霞辦公室提供）

國民黨今天發動拂曉攻擊，清晨四點就等在立院門口外，準備阻擋監察院長被提名人陳菊進入議場，但因人數較少，只能「分兵」在立院青島東路路口及鎮江街路口「待命」，民進黨掌握藍營的兵力部署後，採取「三車」欺敵戰術，搭配警方徵調的保一、保二、保五大隊警力，搭配駐守立院的保六大隊警力，形成重重人牆保護陳菊進入議場，導致藍綠立委爆發嚴重肢體衝突。

立委溫玉霞辦公室提供影片顯示，民進黨立委蔡易餘在陳菊被保護進入議場後，將一位趕來聲援的藍營助理強力推開現場，被私下揶揄架勢十足、彷彿「龜派氣功重現」，國民黨女立委吳怡汀則因被重重警力推離現場，還遭基進黨立委陳柏惟怒斥，驚魂未甫之餘，差點就要跌倒，所幸立委李貴敏的女助理情急生智，全力抱住吳怡汀拉他離開綠委包圍圈，才沒讓她在亂陣中遭K。

為了陳菊要到立院報告並備詢，朝野立委今天再度發生激烈衝突，不過衝突的地點從議場內移到議場外。國民黨立委雖然有備而來，但是大清早，發現立院周邊一下子出現四支保警大隊，比平日多出好幾倍的警力，也是倒抽口氣，還未見到陳菊的車隊，就開始擔心「擋得下陳菊嗎」。

陳菊後來在上午七時多在重重警力包圍下，從立院鎮江街出入口步入立院議場，然後在接近中午左右，再於重重警力保護下，從青島東路議場離開立院，從頭到尾都沒公開說話，由三輛黑頭車組成的車隊來來去去，也果然讓藍委猜不到哪台車內有陳菊，讓藍委不得不感嘆「欺敵戰略」真成功。

但面對藍營杯葛，綠委仍十分火大，當陳菊清晨步入議場後，藍綠立委在鎮江街出口前立即爆發嚴重肢體衝突。根據國民黨立委溫玉霞辦公室提供的影片畫面顯示，當時大批警力組成人牆保護陳菊從立院後門進入議場，立即將現場對峙的藍綠立委擠開，不只國民黨立委氣得大罵，民進黨立委也被這一檔、激出對藍委的火氣，綠委蔡易餘對著趕來助陣的國民黨黨團資深助理怒嗆，隨即出手將該名資深助理推的大老遠，讓不少看到影片的助理嘖嘖稱奇「龜派氣功再現」。

影片中的另一段則是前來保護陳菊進場的基進黨立委陳柏惟，對著負責守鎮江街大門國民黨立委吳怡汀大喊「妳幹嘛潑水」？就在陳柏惟及現場另一名綠委張宏陸準備要與吳怡汀理論時，吳怡汀的男助理擔心會引發爭議「被栽贓打人」立即將雙手舉高，希望雙方冷靜，但顯然難以降低現場怒氣，面對可能遭全武行伺候，吳怡汀也顯得有些驚慌，此時，藍委李貴敏辦公室的女助理，因為與李貴敏失散（李貴敏仍被警力阻擋包圍中），站在吳怡汀身後，情急下邊尖叫邊抱住吳怡汀，將她拉離現場，才避免吳遭亂拳波及。吳怡汀事後表示，她的褲子後面也都是水，搞不清楚究竟是誰潑的，也不難看出現場當時有多混亂。

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(中時電子報)