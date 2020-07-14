高市警察局長李永癸無預警遭拔官，14日他仍到議會備詢，儘管尚未收到人事令，但他強調一切遵照上級指示，不會覺得委屈，「警察調動本來就很頻繁」；不過，國民黨籍副議長陸淑美為他抱屈，議事結束前特別聲援，要全場官員給李永癸鼓掌，感謝他為高雄治安的付出。

警政署13日突然宣布撤換台南、高雄市警察局長，為兩市近來頻頻發生重大刑案負責，新人選擇期頒佈，但因人事派令尚未送達，高市警察局長李永癸今天依然進議會參加施政總質詢。

面對媒體關心，李永癸說，調動的訊息報紙都寫了，他不覺得委屈，會遵照上級指示；他低調表示，警察調動本來就很頻繁，警方仍會繼續加強維護治安。

民進黨籍高市議員林智鴻特別質詢李永癸，高雄近來有多起重大治安事件，甚至連局長都為此負責，想聽聽他的看法；李永癸回答，高市警方持續維護治安，去年案件數比前年減少，今年上半年也比去年同期減少，而且重大案件一發生沒多久就立刻偵破，「偵破案件就是預防犯罪的最好方法」。

副議長陸淑美主持議事，今日議程結束前，她肯定李永癸過去對地方治安的付出與貢獻，特別代表市民致上感謝之意，並邀請在場市府官員及所有議會人員鼓掌，李永癸表情尷尬，點頭回禮，點滴在心頭。

陸淑美表示，每個地方的治安都有改善空間，高雄也不例外，但透過「高層震怒、閃電拔官」方式，拉下直轄市的警察局長，造成警界大地震，也凸顯中央在警政人事調整上毫無體制，令人遺憾，甚至連台南市長黃偉哲都認為中央的人事標準不一。

(中時 )