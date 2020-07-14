萬安43號軍民聯合防空演習過程順利。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮警分局為配合執行全國同步軍民聯合防空-萬安43號演習，演習僅發放緊急警報不避難，全程歷時30分鐘，警方在事前已利用各種平台宣導，市民均了解本次研習相關事項。

平鎮警分局長李建民表示，109年軍民聯合防空-萬安43號演習，已於109年7月14日13時30分至14時共計30分鐘，正式發放空襲警報，因本次演習僅發放緊急警報並不管制人車，但平鎮警方還是派出大批警力於各個路口疏導交通，桃市警局副局長林清求及警政署專員陳為民也前來視察平鎮演習狀況，過程順利、圓滿。

李建民另表示，軍民聯合防空-萬安43號演習，過程中或許會造成民眾好奇駐足停留觀望，員警都將主動宣導民眾本次措施，但為了加深並落實民眾防衛動員之觀念，警方平日也將加強宣導民眾，若萬一真正發生戰爭時，遭遇敵軍空襲，民眾可藉由平時演練緊急避難，避免造成人員傷亡。

(中時 )