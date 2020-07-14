台灣線上零售龍頭—富邦媒(8454)旗下momo購物網即日起至7月17日盛大舉辦《全球購物祭》，在國際品牌商品力加持，以及momo好康回饋下，預估買氣將較去年成長2倍。

為滿足暑假期間無法出國購物，富邦媒(8454)momo購物網以「線上出國，用指尖探索世界好貨」為核心，即日起至7月17日盛大舉辦《全球購物祭》，活動集結全球百大品牌響應，加上momo「國際品牌振興券」助陣，網羅了32大品牌上百件商品最低下殺48折起。

富邦媒表示，momo《全球購物祭》祭出「國際品牌振興券」百萬折價券現領現折活動，品牌從韓國SAMSUNG三星、英國Dyson、法國LANCOME蘭蔻、美國Haagen-Dazs哈根達斯、義大利Ballarini班樂尼等品牌應有盡有；品牌熱推商品包括「SAMSUNG三星」Galaxy Note10 Lite 8G/128G(優惠價15200元)、「Dyson」V11 Absolute手持無線吸塵器雙主吸頭旗艦款(優惠價21900元)、「LANCOME蘭蔻」超未來肌因賦活露50ml(優惠價3500元)、「Haagen-Dazs哈根達斯」全新經典口味迷你杯18入組(優惠價920元)、「Ballarini 班樂尼」陶瓷不沾鍋平底鍋(優惠價959元)等。

momo《全球購物祭》在國際品牌商品力加持，以及momo好康回饋下，富邦媒預估，買氣將較去年成長2倍。

(時報資訊)