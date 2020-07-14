多空角力，台股自上週五起一日跌、一日漲，14日早盤換空方演出，一度跌破12200點，惟護國神山台積電(2330)突破360元再創天價，為台股注入一劑強心針，大盤疲弱但跌幅有限，前半場資產股高檔不墜，南港(2101)、國產(2504)、士紙(1903)等紛紛揚升。不過先前強勢的生技股光環不再，合一(4743)今日以跌停板328.5元開出，經歷9天股王蜜月期在今日拱手讓出，同集團的中天(4128)與日前狂飆的亞諾法(4133)、杏輝(1734)等也紛紛跌停，成為盤面上弱勢族群。終場台積電強拉，台股小跌2%，為12209點。今日外資(不含外資自營商)賣超47.658億元，投信買超7.5732億元，自營商買超5.2945億元，三大法人賣超34.79億元。

權王台積電今日再寫新天價，每股來到364元，市值突破9.42兆元同創新高，護國神山登高一呼，半導體股群起呼應，成為今日的強勢類股代表。生醫股漲多拉回，雖然改由高端疫苗(6547)、國光生(4142)接棒領攻，但前期漲多的個股人氣盡失，合一跌停板開出讓出生技股王的位置，中天、亞諾法、杏輝、美吾華(1731)、順藥(6535)全部跌停綠油油，生醫股賣壓未除，跌幅成類股之最。生醫吹冷風，太陽能股則受惠夏季用電量大增，在熱商機繼續發燒下全面攻高，元晶（6443）、達能（3686）漲停，聯合再生（3576）一度大漲9%，在今日台股各族群中表現突出。

觀看今日除權息個股表現，幾家歡樂幾家愁！和泰車(2207)受到大盤走跌拖累，加上月初股價來到767元新高，比今年3月低點335.5元漲逾一倍，漲多成為除息行情殺手，今日除息踩煞車，貼息收低在722元。凌華(6166)股東常會通過配息1.6元，今日進行除息交易，同樣因為漲多因素，調節賣壓出籠致使股價跟隨大盤走跌翻黑，「倒退嚕」陷貼息窘境。遠傳(4904)今日除息，每股配發現金股利3.25元，受到大盤震盪加上5G開台進入大量投資階段，股價先蹲後跳，最後由貼息轉填息，收高0.6%。連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)派利3元，今日除權交易，每股參考價65.7元，最高67.2元，填權率達45.45%。

台股突破12200點位階，由於股價漲太多、本益比太高等雜音充斥，今日拉回修正，然而台積電創新高激勵人心，多方抗空，終場指數近收平，5日RSI為73.41，10日RSI為73.34，9日K值為86.64，9日D值為85.86，20日乖離率為3.49。群益投顧董事長蔡明彥指出，市場看空美元，使台幣近日大幅升值，顯見熱錢持續湧入台股，台積電本週四法說會眾所矚目，市場普遍預期第三季營收季增幅度約5%，對照目前股價350～360元附近已反映展望。至於大盤後市，受到外資近期態度持續偏多，預期週三台指期結算，拉高結算機會較高，由此看來，台股上半週表現機會較大。

(時報資訊)