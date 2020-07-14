財政部長蘇建榮期許業者與海關共同擘劃新世代國際關務願景，建立互利雙贏夥伴關係。（張孝義攝）

法務部廉政署與財政部關務署為提高國家透明度，14日舉辦「109年外商及企業誠信論壇」，法務部長蔡清祥致詞時表示，2019年的清廉印象指數，台灣成績比往年進步，但他還是不滿意，期許廉政人員在4年內超越日本，朝這個目標邁進。

蔡清祥指出，國際透明組織公布2019年清廉印象指數，台灣在全球180個國家及地區排名第28名，分數65分，比起2018年進步2分，超過全球84％受評國家，是2012年新評比標準以來最佳成績。

不過，蔡清祥說，他對這個成績還是不滿意，常跟廉政人員期許在未來四年內，要超越日本，朝這個目標邁進。

蔡清祥表示，辦理這次論壇主要的目的，在於強調企業誠信的重要，促進產官學合作，透過產、官、學界優秀代表，進行法令遵循議題探討、優良外商企業標竿經驗分享等，以海陸空運輸業、製造業、報關業、倉儲業等國際貿易供應鏈業者為核心邀請對象，一同凝聚公私部門協力合作共識，落實法令遵循及企業誠信，進而尋求最大商機、促進永續發展，共創公、私雙贏局面，凝聚私部門反貪腐共識。

財政部長蘇建榮表示，這次論壇是由法務部與財政部共同規劃，邀集產、官、學界代表，就企業永續經營及公司廉能治理策略等主題，分享各界在專題領域的見解與實務經驗，公私協力是國際必然趨勢，在經貿環境嚴峻的全球競爭環境中期盼業者與海關共同擘劃新世代國際關務的創新活力願景，建立互利雙贏夥伴關係，以創造更優質廉能的通關環境。

論壇將由台灣證券交易所公司治理部經理黃玻莉、DHL洋基通運股份有限公司人力資源處經理陳清松、DHL洋基通運股份有限公司政府及海關事務經理施錦和、台灣透明組織協會執行長葉一璋、勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳盈州演講、與談。

(中時 )