老宅翻修正夯！氣質獨特的老屋，經過翻修後，紛紛搖身一變成為文青打卡地點。但要幫老宅變身可不容易，更何況是百年石頭古宅 ! 美國賓州巴克斯郡擁有許多歷史悠久的石頭古宅，這些屋齡動輒200年起跳的石頭屋本質中藏著現代建築無法復刻的迷人特色，卻因後世人們不當的維護或裝修岌岌可危、慘不忍睹。Discovery 全新系列《石屋重生記》翻修專家傑夫戴福林以恢復石頭老屋往日榮景為職志，他與默契絕佳的施工團隊專門發掘老屋的史軌跡、修復並強化其原始特色，不論是有數百年歷史的老屋增添地下室待客空間，或是修復18世紀石屋的主臥室跟圖書室，在他巧手下都能保留其特色，蛻變成絕美好宅。

己有200年歷史的石頭農舍為委託人克里斯與蜜雪兒夫婦所有，這座百年古宅歷經幾代屋主，內裝慘不忍睹，客廳裡有座石砌壁爐，原始建材的粗獷之美卻長年被隱藏在灰泥之下不見天日，傑夫戴福林跟團隊將壁爐周圍的灰泥除、露出壯觀石材，還利用從老穀倉回收的橫樑替被火紋身的原始壁爐架補強，成功讓石頭壁爐成為客廳視覺焦點，偌大壁爐在古時也是烹煮食物的地方，傑夫戴福林在這兒裝上了掛架，打造出一個經典的開放式小廚房，讓屋主在享受取暖外的另一項實用功能。

傑夫從橫樑位置判斷廚房是這棟石頭老屋的增建部分，此空間除了狹小、放不下正式餐桌，水槽、爐台等配置動線也不理想。他大刀闊斧重新安排水槽和櫥櫃位置，並以象徵殖民地時期的藍色櫥櫃、耐熱好處理的石英流理檯面和白色地鐵磚，呼應19世紀農舍廚房的應有的素簡風格，再將爐灶周邊原始的磚牆刷白，並鋪上與客廳風格一致的松木地板後，原本毫無特色的廚房變成讓人眼睛一亮的空間。更棒的是，傑夫帶著兒子利用櫻桃木和回收的松木橫樑，親手替這個廚房打造了一張可延伸桌面的移動式餐桌，不用時可收納於廚房檯面下，美觀又實用。

原本毫無功能的衣帽間，傑夫在這兒配置水路管線，裝上呼應石頭屋氛圍的農莊風水槽，讓克里斯與蜜雪兒一家人進屋前有地方可以洗手。水槽下方的承架和左右兩側的置物層架，都是用委託人家中倉庫收藏的回收木料製作而成，不但環保，更增添幾分專屬於這棟石頭古宅的迷人風格。衣帽間白慘慘的牆面，也以裁切成片狀的穀倉橫樑加以裝飾，手法簡單卻效果滿分，讓克里斯與蜜雪兒驚呼連連！７月14日起，每週二晚11點Discovery 頻道《石屋重生記》。

(中時 )