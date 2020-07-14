美元活存最高加碼18倍！永豐銀行推出「活利增多」美元活存增量加碼專案，民眾於9月30日前登錄完成後，美元活存增量金額達2萬（含）美元以上，即可享美元活存牌告利率加碼0.7％優惠（上限10萬美元），若增量金額為5,000（含）至2萬美元（不含），則享美元活存牌告利率加碼0.5％優惠。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，除提供永豐信用卡戶振興三倍券綁定加碼回饋外，再推出美元活期存款利率限時加碼優惠，為讓客戶靈活調度美元資產，即日起，線上登錄完成且美元存款增量金額達2萬（含）以上及完成指定任務，年底前享利率最高加碼0.9％，等同牌告利率外再加碼18倍，全民振興超有感！

同時，忠誠客戶加碼再升級，除上述活存優惠外，外幣新戶或幣倍卡客戶，年底前再享美元活存利率加碼0.1％優惠。此外，年底前每月於永豐銀行換匯並存入個人美元活期帳戶累積達美元1萬元（含）以上，當月再享美元活存利率加碼0.1％；符合上述各項資格者，累計最高可加碼至0.9％，等同牌告利率外再加碼18倍。

除美元活存利率加碼外，永豐銀行為響應經濟振興，年底前，永豐幣倍卡戶享美元線上換匯減3分及綁定七大行動支付刷卡消費享最高回饋18％！8月31日前綁定永豐官方LINE帳號，並下載數位帳戶「大戶DAWHO」APP且完成登入或以「大戶DAWHO」數位帳戶換匯1次，即有機會抽中Apple Watch Series 5、Airpods Pro或任天堂Switch主機等獎項。

(中時 )