因應全球防疫，富邦媒（8454）旗下momo購物網以「線上出國，用指尖探索世界好貨」為核心，即日起至7月17盛大舉辦《全球購物祭》。活動集結全球百大品牌響應，加上momo「國際品牌振興券」助陣，網羅了32大品牌上百件商品最低下殺48折起。

另外，也邀請知名藝人網紅每晚9點輪番上陣，直播分享風靡全球的夢幻逸品。momo更大手筆祭出GUCCI肩背包、Dyson吸塵器、雅斯蘭黛特潤組、Switch動森與實驗室組等四大夢幻逸品，消費者於活動期間消費累積滿2,000元即可參加登記抽。momo《全球購物祭》在國際品牌商品力加持，以及momo好康回饋下，預估買氣將較去年成長2倍。

心目中已有夢想已久的國際名品，但卻遲遲尚未入手嗎！momo《全球購物祭》折價不手軟，祭出「國際品牌振興券」百萬折價券現領現折活動，品牌從韓國SAMSUNG三星、英國Dyson、法國LANCOME蘭蔻、美國Haagen-Dazs 哈根達斯、義大利Ballarini 班樂尼等品牌。

品牌熱推商品包括「SAMSUNG三星」Galaxy Note10 Lite 8G/128G（優惠價15,200元）、「Dyson」V11 Absolute 手持無線吸塵器 雙主吸頭旗艦款（優惠價21,900元）、「LANCOME蘭蔻」超未來肌因賦活露50ml（優惠價3500元）、「Haagen-Dazs 哈根達斯」全新經典口味迷你杯 18入組(優惠價920元)、「Ballarini 班樂尼」陶瓷不沾鍋平底鍋（優惠價959元）等。

momo也推出趣味互動遊戲，包含「環遊世界賺mo幣」消費者使用手機APP進入遊戲畫面，可操控momo co開飛機收集金幣，最終累計分數將獲得相對應指定獎品，每日最高10 momo幣立即歸戶。還有消費者最期待的「整點搶千萬紅包」。

包含國泰世華、玉山、台新、聯邦、永豐等28家銀行響應該活動，推出最高回饋5,000元。

(工商 )