兒童與校園安全為社會和家長最關注的議題之一，全球數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊（3454）深感校園安全的重要性，自2015年起即啟動「校園捐贈」專案，14日晶睿在受邀參加天母國小結業式進行捐贈授獎儀式時，再度捐出38台網路攝影機，希望用科技幫校園築起隱形防護網，為天母國小全體師生打造智慧、安全的就學環境。

晶睿通訊為打造科技校園，自2015年起啟動「校園捐贈」專案，迄今此專案已堂堂進入第五年，期間晶睿協助了全台多處校園進行汰舊換新，及升級既有的安控設備，藉以建立專業完善的安控系統。

天母國小創立於民國七十年，全校師生超過1800位，由於學校腹地廣大，校園內各區域皆歷經不同時期的安控系統安裝，舊款類比攝影機和新型網路攝影機並存、攝影機和系統混合，均造成整體校園安控系統整合以及維護不易，因此校方希望透過捐贈增加網路攝影機比例，逐步汰換舊有類比設備。

有感於天母國小迫切的需求，晶睿依據天母國小不同場域的特性，捐贈了不同類型的網路攝影機，機型包含迷你型攝影機、防暴半球型攝影機以及180度全景攝影機，前兩種機型主要安裝於學童容易發生衝撞的危險區域，如樓梯間、走廊。而180度全景攝影機，視角涵蓋範圍廣，因能一機取代多機，較適合安裝於學生活動中心等寬廣場域。

晶睿通訊總經理廖禎祺表示，晶睿通訊深耕安控產業20年，不僅研發、設計、製造都根留台灣，身為台灣安控第一品牌的晶睿也想為這 一片土地肩負更多的安全責任，據此，未來晶睿仍會持續關注校園安全，用科技的力量來守護下一代。

(工商 )