中台灣「豪宅王」有破天荒之舉！聯聚建設14日表示，將首度跨足「輕豪宅」市場，位於台中市精華地段的「聯聚瑞安大廈」，將首次鎖定65坪以下中型坪數搶市，總銷45億元，每戶總價3,800~5,000萬元，每坪開價60~75萬元，預計八月正式公開。

聯聚建設今天表示，聯聚將首度跨足「新現代」風格建築領域，並突破以往動輒百坪豪宅的尺度，破天荒推出中小坪數的輕豪宅，而且還罕見採標配方式進行銷售和交屋，與以往都是多採毛胚房方式銷售和交屋，大異其趣。

聯聚建設總經理王于娟表示，「聯聚瑞安大廈」規劃為「大樹建築」，並首次鎖定65坪以內的標配市場，座落地段優越，位於台中市最美的林蔭大道市政路上，擁有七期燙金腹地，享歌劇院藝文氛圍，百貨林立購物便利，國際級知名飯店進駐，鄰近公益路商圈生活機能方便，背靠惠文學區，坐擁惠來公園綠地，一流的人文環境與絕佳的交通動線，加上無可替代的區位價值。

王于娟表示，難怪「聯聚瑞安大廈」新案即將推出的消息一出，海內外詢問度爆表。

王于娟表示，「聯聚瑞安大廈」 為了連接市政路林蔭大道的廣闊綠意，建築外觀以New Modern新現代風格問世，大面窗加上Double Layer Faade第二層外觀設計為一大亮點，透過複層陽台設計，隔熱、節能，也增加住戶的隱私。

此外，通過複層陽台與垂直植栽，引入大片綠意，以「垂直森林」的概念為主軸，並利用側院和複層陽台的多樣性花木綠化，融合室內外環境景觀。

另外「聯聚瑞安大廈」的公設，也創意十足，除了一樓挑高門廳，時尚氣派外，還規劃會客區和多功能交誼廳，三樓則設計Green house，宛如villa度假中心，住戶在小森林中享受健身房、瑜珈教室和SPA，健康又養生。

頂樓也規劃Sky Lounge外，增加Star Lounge，可以舉辦室內、戶外各種派對，還能遠眺七期美景。

王于娟表示，「聯聚瑞安大廈」採「垂直森林」的概念設計，有助於創造一個微氣候環境，過濾塵埃和粒子；而多樣化植栽，除了在空氣中產生氛多精外，又可遮陽隔熱，室內規劃大尺度的廚房、客廳及書房的開放空間，增加家人間生活的情趣及緊密連結情感。

「聯聚瑞安大廈」規劃地上24層樓、地下5層建築，一層4戶，戶戶通風採光良好，且總戶數住家僅84戶，單純好住。

全案臨路退縮，種植大樹，供市民休憩及通行，讓大棵喬木植栽呼吸生長。還有梯廳大樹林立，全面垂直綠化，更形塑友善的都市景觀。

王于娟指出，「大樹建築」為未來生活正在改變，在城市創造舒適宜居空間，設計以人為本，永續綠建築會是新世代的社會責任。

她說，建築設計回歸自然，綠意與建築完美的結合，讓住戶一回家就能享受自然森多精， 健康又養生。而複層陽台設計和垂直綠化，不但讓建築物表情豐富，更能讓多層次陽台線條，創造空間光影對比及立面豐富韻律，創造獨一無二的綠色天際線。

聯聚建設已成為房市公認的「豪宅王」，根據樂居網最新統計，實價登錄以來台中市均價排行，屋齡11年的「聯聚信義大廈」，以每坪69.7萬，繼續蟬聯台中之冠。

更讓人驚訝的是，聯聚信義大廈售出紀錄大多為毛胚價，這間建設公司究竟有何品牌魅力？近日聯聚2020年最新力作「聯聚瑞安大廈」消息一出，也立刻引起海內外追隨者的注意，連加拿大求學歸國的企業家二代，也被其新創設計所吸引，直言聯聚蓋的房子，已經勝過許多國外的知名豪宅。

「聯聚信義大廈」於2009年落成，完工距今11年，仍保持中部豪宅社區排行榜首位，早在2015年7月即以毛胚屋創下實價登錄每坪81.42萬元的第一高價，登上「豪宅王」寶座，更在2017年財訊邀請十大房地產專家，評選全台十大豪宅中，唯一上榜的中部豪宅。

往年聯聚建設投資興建的住宅和辦公大樓，都採毛胚狀態交屋，成交均價依然能維持新高，關鍵在於，「聯聚對建築的專注及美學與品質的要求，以及對社區售後服務的重視，口碑自然不脛而走。

(工商 )