振興三倍券將於7月15日開放使用，首波預購民眾可至4大超商正式領取，尚未預購的民眾可以至郵局現場付款領取實體券，也可選擇數位綁定領取數位券。為分散領取人潮，超商業者祭出「晚鳥優惠」，郵局也開放網路或電話預約購券時段，以節省等候時間。

●四大超商（7-11、全家、萊爾富及OK）預購民眾：

7/1-7持健保卡預購繳款者，15日起可開始領取；7/8-12預購民眾，可於7/22-31領取；之後也將開放第3波預購，時間為8/1-7，預計8/15-31取券。

選擇四大超商領券，時間為每天上午9時至晚上10時，與領取實名制口罩流程類似，持健保卡或帶取貨序號及身分證件，到指定門市事務機點選振興三倍券專區，插入健保卡或輸入身分證字號與領取號碼，列印小白單後持證件至櫃檯領取簽收。

而四大超商為分散領取人潮，於7月17日起至21日推出「晚鳥優惠」，只要避開前三天領取，就可以有更多優惠。

7-11：大杯拿鐵第2杯半價；特大美式買1送1；精品美式買1送1，3種咖啡優惠擇一，另加碼送星巴克黑咖啡系列好友分享券。

全家：憑小白單享Let’s café大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買1送1優惠券1張；大戶屋「就飽900元套餐」優惠券1張；憑領取單據最高送出1000元購物券，首次憑小白單領取即送100元購物券1張，全家會員使用該券消費再送900元購物券（9張100元購物券）。

萊爾富：會員報手機號碼或出示會員App條碼可累積30Hi點。

OK mart：憑小白單享大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋，以及大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1等優惠。

●郵局領取實體券民眾：

7/15-12/31持健保卡等身分證件，並帶著一千元即可前往郵局排隊領取，可先透過電話或網路預約購券時段，也可至「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」查詢各地郵局三倍券存量。為疏散臨櫃購買紙本券人流，中華郵政表示，身分證末碼單號者須在週一、三、五購買，雙號為週二、四，週六則單雙號均可買。

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(中時電子報)